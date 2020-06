Putin no descarta presentarse de nuevo a las presidenciales

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no descarta volver a presentarse a otro mandado presidencial si los rusos adoptan el próximo 1 de julio las enmiendas constitucionales que le permitirían permanecer en el Kremlin después 2024, según dijo en una entrevista al canal de televisión Rossía-1 emitido hoy.

"No he tomado una decisión aún. No descarto presentarme (a las elecciones) si así lo estipula la Constitución. Veremos", señaló en el programa "Rusia. Kremlin. Putin".

La actual Constitución, de 1993, no permite el ejercicio de la jefatura del Estado durante "más de dos mandatos consecutivos".

Pero los cambios constitucionales aprobados por el Parlamento y avalados por el Tribunal Constitucional (TC) eliminan la palabra "consecutivos" y permiten al presidente en ejercicio en el momento de su entrada en vigor, es decir a Putin, postularse a la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido.

Enmiendas

El mandatario, que lleva 20 años en el poder, advirtió en la entrevista de que, si no se adoptan las enmiendas a la Constitución de 1993 que le abrirían las puertas a perpetuarse en el Kremlin hasta 2036, en dos años comenzará la búsqueda de un posible sucesor y ello sería contraproducente.

"Tenemos que trabajar, no buscar sucesores", enfatizó.

El plebiscito sobre las enmiendas a la Constitución estaba previsto inicialmente para el 22 de abril, pero Putin tuvo que aplazarlo al 1 de julio debido a la pandemia del coronavirus.

Los rusos deberán responder sí o no a un solo proyecto de ley de reforma constitucional, aunque se trata de casi 200 enmiendas.

La más importante es la propuesta para que Putin pueda permanecer en el Kremlin después 2024, ya que la actual Constitución le obliga a dejar el cargo después de dos mandatos consecutivos (2012-2018 y 2018-2024).

Según el Kremlin, "más de la mitad" de los rusos que acudan a las urnas deben adoptar la ley para que entre en vigor.

Putin también sostuvo en la entrevista que su propuesta para enmendar la Carta Magna ha sido la correcta.

"Estoy absolutamente convencido de que estamos haciendo lo correcto (...)", señaló.

"La actual Constitución fue adoptada en un periodo especial, cuando hubo la más grave crisis interna, cuando los tanques dispararon al Parlamento y se produjeron choques con víctimas en Moscú", indicó el presidente ruso.

Se refería a los violentos enfrentamientos en septiembre de 1993 en Moscú que culminaron con el cañoneo del Soviet Supremo (Parlamento), crisis que se cobró casi 160 muertos y acabó con el sistema de poder creado en 1917 por los bolcheviques.

Hoy en día, aseguró, la situación política interna es estable, pero a su juicio cabía anclar en la Constitución algunos conceptos.

Las enmiendas a la Carta Magna de 1993 son múltiples y variopintas: desde la mención de Dios a la indexación obligatoria de las pensiones hasta la precisión de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer o la prevalencia de la Constitución rusa sobre los tratados internacionales, entre otras.

Según una encuesta del Centro de estudios demoscópicos Levada, el 48 % de los rusos respalda en mayor o menor medida la modificación constitucional por la que Putin podría permanecer en el Kremlin, en tanto que un 47 % están en contra.

Otro sondeo del Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública (VTsIOM, en ruso), dependiente del Gobierno, el 61 % apoya la enmienda.