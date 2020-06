Congresista republicano antinmigrantes y racista pierde las primarias en Iowa

Washington, Estados Unidos.

Steve King, un legislador federal republicano de Iowa (EEUU.), notorio por su defensa del nacionalismo blanco y sus posiciones antiinmigrantes, perdió la elección primaria de su partido este martes, cuando los votantes lo rechazaron para aspirar a otro mandato en el Congreso, donde ni sus correligionarios lo apoyan.



King, de 71 años y quien ha estado en el Congreso los últimos 18, llamó a su rival, el senador estatal Randy Feenstra, para felicitarlo por la victoria y le advirtió que "hay algunos elementos poderosos en el pantano que le harán una oposición tremendamente dura".



La referencia al "pantano" viene de una promesa formulada por el ahora presidente Donald Trump durante su campaña electoral de 2016, según la cual iba a "sanear el pantano" de la supuesta corrupción en el sistema político y en las sedes del poder en Washington.



De acuerdo con los resultados, todavía no oficiales, divulgados por la Oficina del Secretario de Estado de Iowa, Fenestra recibió el 45.7% de los votos y King obtuvo el 36%. El resto de los votos se repartió entre otros aspirantes al escaño que King ha ocupado en el Congreso desde 2002.



En enero de 2019, cuando King iniciaba su noveno mandato en el Congreso de Estados Unidos, los dirigentes del Partido Republicano lo despojaron de todas sus asignaciones en comités legislativos y hasta el mismo Trump lo repudió al aproximarse las primarias de este año.



King se hizo conocer a nivel nacional por declaraciones controvertidas y durante una entrevista con The New York Times en enero de 2019 se preguntó "cómo es que los términos nacionalista blanco, supremacista blanco y civilización occidental se han tornado ofensivos".



En junio pasado, cuando Trump hizo una visita a Iowa, la Casa Blanca le prohibió a King que volara con el mandatario en el avión presidencial.



En otra primaria notable, en Nuevo México la abogada demócrata Teresa Leger Fernández, quien había acumulado 1.3 millones de dólares para su campaña por un asiento en el Congreso federal, derrotó a la exfuncionaria de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) Valerie Plame.



Leger tuvo, además, el respaldo del Caucus Hispano en el Congreso, de la senadora de Massachussets, Elizabeth Warren y de EMILY's List, un grupo que avala candidaturas de mujeres para puestos electivos



El fondo de campaña de 2 millones de dólares y una propaganda audiovisual espectacular no dieron la victoria a Plame, quien alcanzó fama cuando en 2003, por filtraciones ilegales del Gobierno, se reveló que trabajaba para la CIA como supuesta represalia a la publicación de un artículo de su marido, el exembajador Joseph Wilson, en el que acusaba a la Casa Blanca de utilizar falsos argumentos para justificar la invasión de Irak.