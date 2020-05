Francia advierte a EEUU que vacuna contra covid-19 debe ser "un bien público mundial"

París, Francia.

La Presidencia francesa advirtió este jueves a Sanofi de que la futura vacuna contra el coronavirus debe ser un bien público disponible de forma simultánea para todos los países y ajeno a la lógica del mercado.



El Elíseo replicó así al anuncio del director general de la farmacéutica, Paul Hudson, de que si consigue desarrollar una vacuna para la COVID-19 el primer país servido sería Estados Unidos porque "han invertido para tratar de proteger a su población".



El presidente francés, Emmanuel Macron, concentra sus esfuerzos en "una respuesta multilateral coordinada para que la vacuna esté disponible para todos al mismo tiempo" porque no hay fronteras para el virus, apuntó la Presidencia gala.



En línea con las declaraciones previas de varios miembros de su Ejecutivo, el Elíseo señaló que las palabras de Hudson "no se corresponden en nada con los trabajos en marcha entre Sanofi y el Gobierno".



Y recordó su posición de hacer de una posible vacuna contra el coronavirus "un bien público mundial" para que no esté sometida a "la lógica de los mercados".



El primer ministro, Édouard Philippe, había dicho poco antes que había llamado a Serge Weinberg, el presidente del consejo de Sanofi, para recordarle esa postura.



"El acceso igual para todos a la vacuna no es negociable", añadió en Twitter.



Según la versión del primer ministro, Weinberg le dio "todas las garantías necesarias sobre la distribución en Francia de una eventual vacuna de Sanofi".



Tras las polémicas palabras de Hudson sobre la prioridad para Estados Unidos, el presidente de Sanofi en Francia, Olivier Bogillot, puntualizó este jueves, que "cuando se desarrolle una vacuna contra la COVID-19, es evidente que será accesible para todos los países y también para los franceses".



Bogillot indicó que Hudson quiso decir que Estados Unidos se ha movilizado rápidamente, que ha ofrecido a la compañía una ayuda financiera para poner en marcha capacidades de producción en caso de que la búsqueda de la vacuna dé resultados y que ha acelerado los procedimientos reglamentarios, mientras "Europa está un poco peor organizada".



Según la posición oficial de Sanofi, "la producción de Estados Unidos será principalmente para Estados Unidos y el resto de la capacidad de producción cubrirá Europa y el resto del mundo".



El Elíseo añadió que esta próxima semana habrá una reunión entre la dirección de la farmacéutica francesa y la presidencia de la República. EFE