Nueva York investigará las muertes por COVID-19 en residencias de ancianos

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía de Nueva York y el Departamento de Salud comenzarán una investigación en las residencias de ancianos del estado, donde se han registrado miles de fallecidos por el COVID-19, para determinar si actuaron con negligencia e incumplieron las normas de seguridad ordenadas por las autoridades.



En su rueda de prensa diaria, el gobernador del estado estadounidense, Andrew Cuomo, aclaró que estos centros están gestionados por entidades privadas que reciben dinero del estado y que, por lo tanto, deben cumplir las órdenes ejecutivas emitidas durante la pandemia.



En este sentido recordó, entre otras obligaciones, que todo empleado debe llevar equipo de protección y someterse a pruebas de temperatura o la necesidad de informar al resto de residentes y sus familias de casos del COVID-19 dentro de las instalaciones.



A partir de este jueves deberán informar sobre los protocolos que han seguido durante la crisis al Departamento de Salud, que enviará inspectores a todas las instalaciones para determinar que se han seguido todas las medidas de seguridad.



En caso de que se determine que han incumplido las normas o que han actuado con negligencia, el departamento "requerirá inmediatamente a la instalación que aplica un plan de acción", dijo Cuomo, que subrayó que podrán ser multadas con 10,000 dólares o sufrir la retirada de sus licencias, si así se determina.



El gobernador ya advirtió ayer de que "si no hacen el trabajo por el que se les paga, están violando las regulaciones, hay un problema y deberían perder la licencia".



"Son sus pacientes. Si contraen el COVID-19, deben cuidarlos. Si no, que nos lo digan para que podamos tomar disposiciones. Si no puedes llevar tu negocio, estás fuera del negocio", apostilló con dureza el gobernador.



Centenares de residencias de ancianos en el estado de Nueva York han informado a las autoridades de múltiples fallecimientos de pacientes en sus instalaciones, con cifras que en conjunto superan las 3,000 personas y con casos graves como los 55 muertos en el Cobble Hill Health Center, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, y que se conoció el pasado 17 de abril.