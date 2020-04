Gobernador de California levantará el confinamiento en dos semanas

California, Estados Unidos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, estableció este martes las condiciones para levantar la orden de confinamiento por el coronavirus, pero advirtió que pasarán al menos dos semanas antes de que pueda fijar un cronograma para la reapertura del estado.



Newsom insistió que las órdenes de permanecer en casa ayudaron a aplanar la curva en el estado, pero advirtió sobre riesgo de relajar las medidas muy pronto y dijo que la decisión se tomará basadas en la ciencia y no en la política.



"Esta situación no es permanente, hay luz al final del túnel", dijo en una transmisión por redes sociales.



Antes de levantar las restricciones, California espera una disminución en los casos que requieren hospitalización en "unas pocas semanas", así como un aumento en la capacidad para hacer pruebas diagnóstico, señaló Newsom, que propone cambiar la distribución de lugares de ocio, oficinas y escuelas para mantener el distanciamiento social.



"En dos semanas, si vemos un descenso continuado, no sólo un aplanamiento (de la curva) sino un descenso en las hospitalizaciones y en los casos de cuidado intensivo" y se cumplen los objetivos de infraestructura, "hágame entonces la pregunta", indicó el gobernador en una transmisión por redes sociales.

Trump vs gobernadores

Newsom habló antes de que el presidente Donald Trump presente un grupo de trabajo para reabrir la economía de Estados Unidos, que los gobernadores de los estados más afectados temen pueda llevar a un apresuramiento del proceso.



Con al menos 22,348 casos confirmados, incluyendo 687 muertes, California está entre los estados más afectados de Estados Unidos. Su población de 40 millones está bajo orden de permanecer en sus casas desde el 19 de marzo.



La amenaza de Trump de invocar los poderes constitucionales "totales" para obligar a los gobernadores a seguir sus órdenes ha provocado críticas.



"No cometamos el error de cerrar (la cuarentena) demasiado pronto, por mucho que todos queramos", dijo Newsom. "No quiero tomar una decisión política que ponga en riesgo la vida de la gente".



"Sé que quiere un cronograma, pero no podemos adelantarnos", siguió el gobernador, calificando de "improbable" la posibilidad de que se celebren eventos masivos como conciertos o eventos deportivos antes de agosto.

Los restaurantes eventualmente podrán reabrir con menos mesas, y el uso de mascarillas podría seguir después de que se relajen las medidas.



"Es posible que usted esté cenando con un camarero que lleve guantes, tal vez un barbijo, que el menú sea desechable (...) que se mida su temperatura", dijo Newsom.



El lunes, anunció junto a sus pares de Oregón y Washington un acuerdo sobre una visión compartida para reabrir sus economías y prevenir la propagación del virus.



Más de 2,3 millones de californianos han solicitado beneficios de desempleo en el último mes y existe un temor de que la situación tenga un efecto permanente en la quinta economía del mundo.