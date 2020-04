Colombia llega al centenar de muertos por COVID-19 y supera los 2.700 casos

Bogotá, Colombia

Colombia superó este sábado los 2.700 contagios de COVID-19 al confirmar 236 casos nuevos, mientras que la cifra de muertos llegó al centenar, al reportar 20 víctimas mortales en un día, informó el Ministerio de Salud.



En total, hay 2.709 contagios en Colombia, de los cuales 214 se han recuperado, agregó la información, según la cual este sábado se practicaron 3.193 pruebas.



Uno de los fallecidos es un médico del servicio de urgencias de la Clínica Colombia que falleció en ese mismo centro asistencial en Bogotá y se convirtió en el primer caso de un profesional de la salud que pierde la vida en el país por la pandemia.

La clínica no divulgó la identidad del médico, pero según medios locales se trata del doctor Carlos Nieto, de 33 años de edad y padre de dos niños de corta edad.



Entre los 20 fallecidos nuevos hay 14 hombres y seis mujeres de diferentes edades, la mayoría de ellos en Bogotá, donde ocurrieron once de los óbitos.



Otras dos personas murieron en La Dorada (Caldas), y las siete restantes en Tenjo y Suesca, localidades de Cundinamarca cercanas a Bogotá; Neiva (Huila), Armenia (Quindío), Villavicencio (Meta), Cali (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño).



En cuanto a los nuevos contagios, por primera vez Bogotá no encabezó la estadística, pues de los 236 casos, 61 están en el departamento del Valle del Cauca.



El resto fueron confirmados en Bogotá (44) y los departamentos de Cundinamarca (21), Magdalena (15), Cesar (12), Huila (10), Caldas y Bolívar (8); Antioquia y Nariño (7); Santander, Córdoba y Risaralda (6); Atlántico y Meta (5); Boyacá (4); Quindío (3); Casanare y Tolima (2); Huila, San Andrés y Norte de Santander (1).



Por primera vez se registró un caso de COVID-19 en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico y uno de los más pobres de Colombia.



Según el Ministerio de Salud, se trata de una mujer de 47 años que es tratada en su propia casa y cuya forma de contagio está en estudio.

Del total de casos confirmados, 1.126 son importados por viajeros que estuvieron en el exterior, 828 son relacionados por contacto con alguien que tiene el coronavirus y 755 permanecen en estudio para identificar la cadena de transmisión.



La información agregó que de los enfermos, 1.972, equivalentes al 72,79 % son tratados en su propia casa; otros 331, que representan el 12,22 % están en el hospital, y 92 más (3,40 %) están ingresados en unidad de cuidados intensivos (UCI).