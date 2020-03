¡¿Qué no entienden que cada hora cuenta?!, Bukele explota contra diputados en El Salvador

San Salvador.

El Gobierno de Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa de El Salvador que autorice la emisión de títulos valores o la suscripción de préstamos para obtener una financiación por 5,000 millones de dólares para atender la crisis económica que causará la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, este martes el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, anunció la suspensión de la plenaria que serviría para discutir la aprobación de $2,000 millones, una parte de lo que el gobierno requiere para frenar la propagación del coronavirus.



“Queda sin efecto la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria para este día (martes). A las diputadas y diputados se les pide asistir el próximo jueves a la sesión plenaria ordinaria programada para las 9:30 am”, publicó Ponce en su cuenta de Twitter.

Bukele reaccionó en la misma red social con un explosivo comentario. "¡¿Qué no entienden que cada hora cuenta?! Cada segundo qué pasa hay menos liquidez en el mercado internacional, menos inversionistas dispuestos a comprar bonos de países en desarrollo y menos insumos y equipo médico disponible, aún pagándolo", arremetió el joven presidente.



"Señores diputados, entiendan: ESTA NO ES UNA EMERGENCIA LOCAL, SI NO MUNDIAL", agregó.



El ministro de Hacienda salvadoreño, Nelson Fuentes, presentó el lunes la solicitud a la Comisión de Hacienda del órgano Legislativo que es superior en 3,000 millones a la cifra solicitada la semana anterior, cuando el Ejecutivo pidió 2,000 millones de dólares.



El funcionario aseguró a los legisladores que la pandemia de COVID-19, de la que se registran tres casos confirmados en El Salvador, derivará en una "crisis económica".



"Luego de las evaluaciones realizadas al impacto económico, se ha concluido en la necesidad de 5,000 millones de dólares", dijo Fuentes en la reunión con los legisladores.



Explicó que estos fondos se obtendrían mediante "emisiones de títulos valores o contrataciones de préstamos con organismos multilaterales".

Hasta el momento, en El Salvador solo se registran cinco casos confirmados de COVID-19 y más de 2,000 personas están en centros de cuarentena.



"No es posible que no alcancemos un acuerdo para la reactivación de nuestro país y poder brindar los recursos necesarios para la emergencia", acotó el funcionario.



Los fondos, según informó el ministro de Hacienda, serían utilizados para "transferencias monetarias al sector informal", proyectos municipales y para las micro y pequeñas empresas, la reconversión de la infraestructura agropecuaria y la reconstrucción del tejido productivo.



También para renovar los sistemas de agua potable, pago de deuda pública y fortalecer el sector financiero.