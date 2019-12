Tercer paro nacional contra el presidente Duque en Colombia

Bogotá.

Centrales obreras, estudiantes universitarios e indígenas de varios protagonizaron ayer la tercera jornada de “paro nacional” contra el Gobierno del presidente Iván Duque para rechazar sus políticas económicas y sociales.

Decenas de manifestantes se reunieron en varios puntos de la capital colombiana con banderas del país y pancartas para continuar las protestas que se iniciaron el pasado 21 de noviembre.

“La pensión, derecho fundamental, no negocio. No más régimen de desAhorro individual, ni sus suciedades. No más estafas”, se leía en unos de los carteles que los manifestantes portaron.

Para saber 1-El martes, el Comité Nacional del Paro, que reúne a los sectores inconformes, sostuvo la primera reunión exclusiva con delegados gubernamentales. La negociación terminó sin acuerdo y hoy esperan reencontrarse.



2-Los promotores del Paro presentaron al presidente Duque 13 pedidos que incluyen el retiro de una reforma tributaria en trámite en el Congreso.

Con mensajes como “Colombia despertó”, “Resiste” y banderas whipalas, indígenas provenientes de los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y Risaralda iniciaron desde la Universidad Nacional una caminata hacia la céntrica Plaza de Bolívar.

En ese punto la Guardia Indígena, conformada por adultos que lideran esa comunidad, encabezaron la protesta sujetando la “chonta”, un bastón de mando que les confiere su autoridad, después de llegar a Bogotá luego de horas de viaje desde sus lugares de origen. “Hoy se moviliza la dignidad del pueblo colombiano, hoy se movilizan los pueblos indígenas de Colombia en defensa de la vida, la paz, los territorios y en contra del ‘paquetazo’ de Duque”, afirmó el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Kankui.

Los líderes de las marchas pretenden aumentar la presión contra el presidente Duque, quien asumió el poder hace 16 meses.

A la marcha se sumaron estudiantes de esa universidad pública que reclaman mayor inversión para el sector y quienes apoyan el pedido de las comunidades indígenas para que no sigan siendo asesinados, ya que se han convertido en objetivo militar de grupos armados ilegales en el Cauca. En Bogotá y Cali, bloqueos viales afectaron los sistemas de transporte público y la movilidad.

Duque, que enfrenta el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años setenta, había pedido suspender las marchas para mitigar los “efectos económicos” de las protestas, que, según él, alcanzan los 285 millones de dólares en pérdidas.