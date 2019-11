En vivo: Audiencias en el Congreso para abrir juicio político a Trump

Washington, Estados Unidos.

La segunda parte de las audiencias públicas en la investigación de la Cámara Baja para abrir un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, arrancó esta tarde con la comparecencia del ex enviado especial para Ucrania Kurt Volker.

Las audiencias vuelven a ser retransmitidas íntegramente por televisión ante la expectación generada entre la opinión pública y dentro de la marcada polarización política dentro de EEUU.





Las pesquisas de la Cámara Baja buscan determinar si Trump bloqueó de manera intencionadamente la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el exvicepresidente y potencial rival electoral demócrata Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país.



Este lunes, Trump sorprendió al mostrarse abierto a declarar por escrito ante el Congreso, lo que supone un giro radical en su estrategia para tratar de evitar que funcionarios de su Gobierno testifiquen sobre el caso de Ucrania.



"A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y lo haré para que el Congreso vuelva a centrarse (en temas legislativos). ¡Me lo estoy planteando seriamente!", dijo Trump en Twitter sobre una hipotética declaración acerca de la llamada telefónica de julio pasado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Vea: Trump, furioso con los medios por preocupar a Melania por su salud



Por la mañana testificaron Alexander Vindman, principal experto en Ucrania de la Casa Blanca, y Jennifer Williams, asistente del vicepresidente, Mike Pence, quienes escucharon personalmente la llamada del pasado 25 de julio en la que Trump pidió a Zelenski que investigara a Biden y alertó a sus superiores por considerar que esa petición "no era adecuada".



El testimonio de Vindman es especialmente relevante ya que fue quien desbarató el argumento de Trump de que todos los testigos de la investigación tenían información "de segunda o tercera mano" sobre sus presiones a Ucrania.