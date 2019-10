Cabello afirma que se viene un "huracán" para Honduras, Colombia y Brasil

Caracas, Venezuela.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, advirtió que varios países de la región, entre los que mencionó a Argentina, Chile, Honduras, Ecuador y Perú, "van a reventar" en el futuro próximo por padecer, aseguró, de una "sobredosis de neoliberalismo".



"Esos países van a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo, y eso no lo aguanta nadie", dijo Cabello a periodistas al hacer un recuento de las recientes protestas en Chile y Ecuador, y al asegurar que hay descontento social en Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Honduras.





"Es apenas la brisita, lo que viene ahora es un huracán", dijo sobre las manifestaciones, de las que deslindó a líderes y organizaciones que tomaron parte del último Foro de Sao Paulo, que se celebró en Caracas entre el 25 y el 28 de julio pasado.



"Un Foro de Sao Paulo que según versiones de la oposición era un desastre y ahora le están echando la culpa de todo (...), aquí no hay que echarle la culpa a nadie, lo único que hay es que los pueblos toman conciencia, los pueblos toman los espacios, los pueblos están despertando y eso es extraordinario", señaló.

Crisis en Chile

Asimismo, acusó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a "las políticas neoliberales que imponen a los países" por las protestas en algunas naciones de la región.



Cabello también dijo que las políticas del presidente colombiano Iván Duque hacen a ese país "insostenible", y que el mandatario chileno Sebastián Piñera enfrenta las manifestaciones por el alza de las tarifas del metro de la misma forma que lo hubiera hecho Augusto Pinochet, quien gobernó de facto en Chile entre 1974 y 1990.

"Buen alumno de Pinochet que es Piñera", dijo.



De acuerdo con el también jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro compuesto por más de 500 afectos al Gobierno de Nicolás Maduro -en el poder desde 2013-, y que no reconoce buena parte de la comunidad internacional, Venezuela contrasta con estos países porque el pueblo no protesta.



"¿Quién protesta aquí? El pueblo no, la burguesía, los grupos empresariales (...), las grandes familias los que destrozaron este país durante años, pero el pueblo no, el pueblo está con la revolución", aseveró. EFE