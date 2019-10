Giammattei y Guaidó se comprometen a restaurar la "democracia en Venezuela"

Guatemala.



El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, Juan Guaidó, se comprometieron este lunes a trabajar de la mano para restaurar la "democracia en Venezuela".



En una "cumbre binacional digital" realizada a través de las redes sociales, como la llamó Guaidó, los dos representantes se comprometieron a trabajar juntos después de que el pasado sábado el Gobierno de Nicolás Maduro le prohibiera la entrada a Venezuela a Giammattei por entrar con un pasaporte italiano.



Este lunes, en esta conversación virtual, el futuro mandatario de Guatemala dijo que tiene la "disposición de trabajar fuertemente" para que Venezuela logre la democracia y aseguró que Guaidó es la persona "indicada" para ello por estar amparado por la Constitución y estar reconocido por más de 50 países.



También reiteró que en cuanto asuma la Presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero analizará como "presionar" para que la comunidad internacional, a través del Grupo de Lima o la Organización de Estados Americanos (OEA), tenga un papel "mucho más protagónico", que la ayuda humanitaria "fluya" y que ya no haya presos políticos en Venezuela.



"Asegurarnos que esa democracia que lleva 20 años de estar secuestra en Venezuela no siga ocasionándose por esa dictadura", proclamó, y agregó, antes de invitarlo a su toma de posesión: "Tenga la seguridad que vamos a trabajar de la mano por restaurar la democracia en Venezuela".



Por su lado Guaidó dijo que en Venezuela siguen en pie para "recuperar la democracia", que siempre está en juego, y le recordó a Giammattei que siempre será "bienvenido a su país".



En este mismo sentido le agradeció que respondiera a su invitación de ir a Venezuela, a pesar no poder entrar, y aseguró que su gesto demuestra que su país sigue contando "con aliados" en el mundo para lograr el cambio.



La Cancillería venezolana afirmó que la "inadmisión migratoria" que se produjo el sábado del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, obedeció a que el político centroamericano no presentó "credenciales y documentos de identidad" de su país, sino pasaporte italiano.



Consultado acerca del uso del pasaporte italiano en lugar del guatemalteco para ingresar a Venezuela, Giammattei dijo a su regreso a Guatemala en el Aeropuerto Internacional La Aurora que las leyes de Guatemala permiten a los ciudadanos de este país "tener el derecho a una doble o múltiple nacionalidad".



Indicó que había consultado a la embajada de Venezuela en Guatemala por los trámites y la respuesta fue que al menos necesitaba de dos meses para obtener una visa, pero le aseguraron que si entraba con pasaporte europeo no tendría que hacer dicha gestión, pero que además debía vacunarse contra la fiebre amarilla.