Guatemala niega amenazas de EEUU para firmar convenio de asilo

Ciudad de Guatemala.

El ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, negó este lunes que él o su país hayan recibido presiones o intimidaciones para firmar un acuerdo de asilo con EEUU a pesar de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer sanciones económicas a las remesas y las exportaciones.



"No fuimos coaccionados, ni presionados ni obligados a firmar absolutamente nada. Creo que es una responsabilidad del Estado guatemalteco de mantener, fortalecer y entender cuales son las relaciones con sus socios y sus aliados", aseguró el funcionario en una conferencia de prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno.



Estas declaraciones se producen después de que Trump aseverara el viernes, tras la firma del acuerdo, que Guatemala hace todo lo que él quiera: "Hemos estado tratando con esto durante mucho años con Guatemala y otros países. Ahora estamos en un punto en el que nos llevamos bien y que hacen lo que les pedimos que hagan".



El ministro guatemalteco lamentó que el "discurso" del titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que este lunes aseguró que el Gobierno había regalado a Guatemala, esté "haciendo eco" y dijo que el ombudsman se debería dedicar a velar por los derechos humanos de los guatemaltecos.



"No hubo extorsión, no hubo presión, no hubo nada en ese sentido", reiteró el ministro, y agregó que este acuerdo "reitera la soberanía y demuestra el respeto al país poderoso del mundo" pero será Guatemala la que va a definir "quien viene, cuando viene y con que frecuencia viene".

Vea: Hondureños y salvadoreños, forzados a pedir asilo en Guatemala



Degenhart, quien explicó que solo aplicarán a este acuerdo de asilo las personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña, aseguró que su Gobierno va a dar todas las facilidades a estos "hermanos de los guatemaltecos" para que puedan realizar todo el proceso, aunque no recibirán a menores no acompañados, embarazadas en el tercer trimestre, migrantes con antecedentes y personas con diversidad funcional.



"No nos obligaron en ningún momento (a firmar). En ningún momento hubo amenaza a la firma del instrumento", reiteró por su parte la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.



A pesar de que Estados Unidos y Guatemala han firmado este documento, para el que ninguno de los dos países destinará fondos, no está claro como se aplicará en la nación centroamericana, pues hay varios recursos judiciales pendientes contra el Gobierno después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara que un acuerdo de "tercer país seguro" tenía que ser antes aprobado por el Congreso. EFE