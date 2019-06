Chicago y Denver protegerán a inmigrantes de redadas

Trump admite que no está listo para perder elecciones WASHINGTON. Tras lanzar su campaña para la reelección en los comicios de 2020, Donald Trump, admitió no estar preparado para encarar una eventual derrota.

“Sería mucho mejor si dijera ‘sí’. Sería mucho más fácil para mí decir: ‘Oh, sí’. No, probablemente no estoy muy preparado para perder. No me gusta perder. No he perdido mucho en mi vida”, afirmó ayer en una entrevista con NBC. El pasado martes, Trump dio inicio formal a su campaña de reelección durante un mitin ante unos 20,000 simpatizantes en Orlando, Florida, uno de los estados clave en las elecciones de noviembre de 2020. Trump sigue basando su campaña en sus políticas antiinmigratorias y en el nacionalismo estadounidense. El magnate enfrentará al ganador de las primarias demócratas, en las que 20 precandidatos se disputan la nominación.