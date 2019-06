Putin llama "locos" a los países que apoyan a Guaidó en Venezuela

San Petersburgo, Rusia.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó hoy "locos" a los países que apoyan al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y es respaldado por más de 50 países, entre ellos España.



"¿Cómo se llama el autoproclamado? Gu... Guaidó. Es una persona maja. Mi actitud hacia él es normal, absolutamente neutral", dijo Putin en una entrevista con los responsables de las principales agencias de noticias internacionales, entre ellos el presidente de la Agencia Efe, Fernando Garea.



"Pero si introducimos esta práctica, este modo de llegar al poder -la persona se para en una plaza, alza la vista hacia al cielo y ante Dios se proclama jefe del Estado-...¿Esto es normal?", preguntó el mandatario, antes de responder que con ese proceder habría "caos en todo el mundo".



"Elijamos así al presidente de Estados Unidos. Donde sea. O elijamos así al primer ministro británico", dijo Putin riéndose. "O al presidente de Francia. ¿Qué pasaría? Me gustaría preguntarle a los que apoyan esto. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Entendéis a qué puede llevar esto? ¿Tienen que haber ciertas reglas o no?", enfatizó.



Por ello él considera que "hay que darles la posibilidad a todas las fuerzas políticas del país".



"¿Cuál debe ser el papel de la comunidad internacional? Crear condiciones para el diálogo, impulsar el diálogo, facilitar el diálogo. Pero las decisiones deben tomarse dentro del país", sostuvo.



Putin reiteró que la crisis en Venezuela "debe ser resuelta por el pueblo venezolano" y éste también debe "decidir mediante el diálogo, consultas y la interacción entre las diversas fuerzas políticas si el señor (el presidente, Nicolás) Maduro debe permanecer en el poder o dejarlo".



"Por lo que yo sé, es lo que propone el presidente Maduro", indicó Putin.



Maduro venció en las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018, en unos comicios no reconocidos por numerosos países y tachados de fraudulentos por la oposición, que no participó en ellos, entre otras razones por la inhabilitación de sus principales líderes.



Como respuesta, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó en enero pasado "presidente encargado" de Venezuela y fue reconocido como tal por más de medio centenar de países.