Las claves de la segunda cumbre entre Trump y Kim Jong Un

Hanói, Vietnam.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de EEUU, Donald Trump, cerraron hoy abruptamente su segunda cumbre en Hanói, sin llegar a ningún acuerdo sobre el proceso de desnuclearización en Corea del Norte.



Estas son las cinco claves de esta cumbre fallida:

3 ¿HABRÁ TERCERA CUMBRE?

Trump no dio ninguna garantía de que vaya a reunirse de nuevo con Kim, aunque insistió en que la despedida fue "amistosa".



El mandatario estadounidense insinuó que no volverá a programar una cumbre si no hay avances más claros en las conversaciones entre sus equipos. "Yo esperaría que (la tercera cumbre) sea pronto, pero también podría no producirse en mucho tiempo", reconoció.