Abogado del Chapo: Peña Nieto recibió $1,800 millones en sobornos

Ciudad de México.

El abogado defensor de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en México, José Luis González Meza, desató polémica en ese país al denunciar que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió millonarios sobornos del narcotráfico y que habría pedido al líder del Cártel de Sinaloa matar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.



González afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que "hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió al Chapo Guzmán que matara a López Obrador... ‘El Chapo’ le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó”, indicó.

Según el relato del abogado, el capo sinaloense le entregó unos 1,800 millones de dólares a Peña Nieto desde el inicio de su campaña política. Los fajos de billetes se entregaban dentro de cartones de huevo para evitar sospechas de las autoridades, acorde con González.





“Estos dineros no se entregan normalmente en efectivo, no hay cheques, no hay recibos. Todos es en ‘cash’ (efectivo). Nosotros tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaban. Normalmente el dinero se entregaba en cajas de huevo”, agregó.



El abogado defensor aseveró que tiene en su poder evidencia de que Peña Nieto aceptó un soborno 100 millones de dólares para financiar su campaña electoral, como lo aseguró el capo colombiano Alex Cifuentes durante su testimonio en el juicio contra el narcotraficante.



“Ahí sí tengo pruebas. Lo dije desde aquella época. Las tengo en una caja de seguridad en Estados Unidos, tampoco soy bobo”, aseguró.



Durante el juicio contra el capo en Nueva York, el abogado Jeffrey Lichtman, afirmó que Ismael 'El Mayo' Zambada entregó "millonarios de dólares en sobornos" a Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón.

En tanto, la defensa del Chapo Guzmán en Estados Unidos se prepara para pedir la repetición del juicio contra el capo luego de que se revelara que varios miembros del jurado desobedicieron las órdenes del Juez Brian Cogan al informarse del caso en redes sociales.

El Chapo fue declarado culpable de 10 delitos por narcotráfico y espera su sentencia para el próximo 25 de junio que podría suspenderse con el inicio del nuevo proceso.