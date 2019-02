Venezolanos arman un corredor humano en la frontera colombiana para ingresar la ayuda   

Cúcuta, Colombia.



Cientos de venezolanos se aglomeraron este sábado en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar que comunica a Cúcuta con San Antonio, en el estado venezolano de Táchira, para formar un corredor que permita pasar la ayuda humanitaria hacia su país.



La enorme masa se plantó en la mitad del puente internacional, principal paso fronterizo entre ambos países, exigiendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que bloquea el paso, permitir el ingreso de la ayuda.



Ante esto, el diputado de la Asamblea Nacional de ese país José Manuel Olivares, quien encabeza la misión del cruce de la ayuda en ese puente, les afirmó a los policías que "hace mucho tiempo que Venezuela perdió el miedo" y dijo que "tienen una oportunidad de oro".



"Señores oficiales de la Policía, tienen una oportunidad de oro de pensar en ustedes, en su familia. Ustedes saben que yo soy médico, saben cuál ha sido la razón de nuestra lucha, saben muy bien cómo mueren venezolanos en hospitales", agregó Olivares.



El diputado señaló que los policías no pueden ser quienes le digan "no al tratamiento de una mujer con cáncer, no pueden ser ustedes quienes le digan no a un niño qué pueda comer para salir de la desnutrición".



Además, resaltó que los jefes de los militares "están escondidos en Miraflores" y, apoyado por una marea que coreaba "sí se puede, sí se puede" y portaba banderas de Venezuela, aseguró que la ayuda va a entrar, por lo que pidió que "hagamos este proceso en paz y en tranquilidad".



"Hermanos míos, pónganse del lado de la Constitución, del lado correcto de la historia, del cambio, del futuro y de oportunidad,. Les pido que retiren este piquete y que permita que la ayuda humanitaria entre a nuestro país. Que Dios los bendiga y espero que cuando avancemos nos reconciliemos y nos demos un abrazo y no sean ustedes la traba para salvar vidas en Venezuela", acotó.



Desde muy temprano comenzaron a llegar al lugar venezolanos como Kharla Parra, que llegó desde Rubio (Táchira) para hacer parte de este corredor humanitario y pedir a la Guardia del Gobierno de Nicolás Maduro que paren el maltrato contra sus compatriotas.



"Uno siente demasiada impotencia al ver que no parecen humanos (los guardias), ellos padecen lo mismo que sufrimos todos y necesitan también esas ayudas", dijo a Efe.



El puente está bloqueado por una barrera formada por integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, que dejaron ver lágrimas al escuchar las palabras de súplica por parte de sus compatriotas.



Varios de los venezolanos que estaban en el lugar aseguraron que harían "lo que fuera" para pasar la ayuda humanitaria a su país, "así la tengamos que llevar descalzos, la vamos a llevar", gritaban.



Los policías bajaron sus escudos como acto de confianza con los venezolanos que mantienen la esperanza de que le abran paso a la asistencia humanitaria acopiada en una bodega en Cúcuta.



Cerca de las 07.00 hora local (12.00 GMT) desertaron cuatro miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que cruzaron a territorio colombiano y solicitaron la protección de las autoridades locales.



Durante la deserción, la tanqueta en la que se movilizaban rompió las barreras instaladas por el Gobierno Maduro en el puente y atropelló a dos personas.



Los guardias fueron recibidos en medio de aplausos mientras ingresaban al puesto de control de Migración Colombia luego de que se vivieran momentos de confusión.



Está situación se presenta el mismo día en el que el mandatario colombiano, Iván Duque, lideró el envío a Venezuela de ayuda humanitaria junto a Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero y quien el viernes realizó su primera aparición internacional en Cúcuta durante el concierto "Venezuela Aid Live".



A esa misión se unieron los jefes de Estado chileno, Sebastián Piñera, y paraguayo, Mario Abdo Benítez, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro.