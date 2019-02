El Papa pide que el diálogo con el islam sea decisivo para la paz mundial

Ciudad del Vaticano.



El papa Francisco pidió hoy que el diálogo entre el islam y el cristianismo sean un "factor decisivo para la paz en el mundo actual", durante la audiencia general en el Vaticano, en la que recordó su histórico viaje a Emiratos Árabes Unidos.



"En estos días he viajado a los Emiratos Árabes Unidos, un viaje breve pero muy significativo. Es la primera vez que un papa viaja a la península arábiga", dijo Francisco, en el Aula Pablo VI del Vaticano.



"Durante este viaje he recordado a san Francisco de Asís y su encuentro con el sultán Al Kamil, del que se cumplen ahora 800 años, me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros", añadió.



También tuvo presente a "las víctimas de injusticias, guerras, miserias" y la "oración porque el diálogo entre el cristianismo y el islam sea un factor decisivo para la paz en el mundo actual".



Recordó que, durante su periplo, firmó "con el gran imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana" en el que ambos reconocieron "la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios" y condenaron "cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas".



Igualmente, se comprometieron "a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz".



Francisco subrayó que actualmente existe una "tentación de ver un choque entre civilizaciones cristianas e islámicas" y que por eso ambos quisieron "dar una señal clara y decisiva" de que el respeto y el diálogo son posibles, "a pesar de la diversidad de culturas y tradiciones".



Finalmente, agradeció a las autoridades locales la acogida recibida.