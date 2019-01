Maduro acusa a EEUU de incitar violencia en Venezuela

Caracas, Venezuela.

El gobierno venezolano acusó este miércoles a Estados Unidos de alentar la violencia para derrocarlo, luego de que ese país respaldara la decisión del Parlamento, de mayoría opositora, de declarar a Nicolás Maduro como "usurpador" de la presidencia.



"Venezuela exige respeto a su democracia", señaló el canciller Jorge Arreaza en Twitter, al denunciar que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y "otros voceros extremistas buscan desestabilizar el país e incitar la violencia".



Para Arreaza, esa postura contrasta con la actitud de Maduro de buscar un "diálogo respetuoso" con la Casa Blanca, que desconoce el nuevo mandato del líder socialista iniciado el pasado jueves.





Pompeo felicitó este miércoles al Legislativo por haber declarado formalmente a Maduro como "usurpador de la democracia", alegando que su reelección fue resultado de comicios fraudulentos.



El jefe de la diplomacia norteamericana también apoyó la decisión de la cámara, el miércoles, de "transferir responsabilidades ejecutivas a la Asamblea Nacional".



"Es una lástima que (...) Pompeo no pueda recibir un informe serio y riguroso que le permita entender el contenido de la nuestra sagrada Constitución venezolana", afirmó el canciller venezolano.



Maduro fue reelegido el 20 de mayo de 2018 en comicios boicoteados por la oposición y desconocidos además por la Unión Europea y varios países de América Latina.



"Pompeo, no conforme con liderar un criminal bloqueo económico y una operación de agresión internacional contra Venezuela, ahora promueve descaradamente un golpe de Estado, citando artículos de una Constitución que evidentemente no conoce", remarcó Arreaza.

Las nuevas acusaciones del gobierno de Maduro también se producen un día después de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dialogara por teléfono con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para elogiar su "valiente liderazgo" y ofrecer "apoyo continuo" al Legislativo.



El martes, el Congreso prometió además una "amnistía" a militares que desconozcan al gobierno de Maduro, que tiene en la Fuerza Armada su principal sostén.



Guaidó, quien fue detenido brevemente el domingo por agentes del Servicio de Inteligencia, se ha declarado dispuesto a liderar un gobierno de transición, alegando que la ley lo faculta para llenar el vacío de poder que a su juicio hay en Venezuela.



Asimismo, convocó a una manifestación para el próximo miércoles en respaldo a los planes para desplazar a Maduro, quien también movilizará a sus partidarios ese día en Caracas.