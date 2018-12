Nicaragua: Desconocen paradero de periodista costarricense arrestada

Managua, Nicaragua.



Verónica Chávez -dueña del canal de televisión 100 % Noticias, crítico del Gobierno de Nicaragua- dijo hoy que desconoce la suerte de la periodista de nacionalidad costarricense y nicaragüense, Lucía Pineda Ubau, capturada anoche por la Policía Nacional.

"No sé el paradero de Lucía, fuimos llevados juntos (con el otro dueño del canal, Miguel Mora) a la cárcel de El Chipote, pero una vez que nos bajamos de ahí, nos llevaron a puntos diferentes, no supe más de ella", dijo Chávez, en conferencia de prensa.

Los dueños del canal, junto con la periodista y al menos cinco trabajadores, fueron capturados anoche por la Policía nicaragüense, durante un allanamiento de las instalaciones, en una zona céntrica de Managua, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y presos en Nicaragua.



Esta mañana se conoció que Mora fue llevado ante un juez para enfrentar cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia" y de "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas", y su esposa Chávez permanece en su vivienda, pero nadie sabe qué ocurrió con los otros detenidos, ya que la Policía no ha brindado información.

El Gobierno de Costa Rica activó los protocolos y mecanismos de protección de sus ciudadanos en Nicaragua, tras el arresto de Pineda.

Chávez afirmó que el operativo policial para capturarlos fue "espantoso".

"No nos dijeron nada, no llegaron diciendo que era una orden (judicial), llegaron a lo que llegaron, a capturarnos, parecían una manada de delincuentes, ni para la captura del Chapo (Joaquín Guzmán) miré tanto despliegue", dijo Chávez, quien afirmó que unas 20 patrullas policiales participaron en el operativo.

La dueña de 100 % Noticias responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, "porque habían amenazado anteriormente a Miguel. ¿Quién manda a la Policía Nacional, a los antimotines, no son ellos?, (los policías) no van a hacer eso si no reciben órdenes expresas", dijo.

Asimismo, exigió la liberación de Mora, así como la de Pineda y los otros trabajadores, en caso de que todavía están en manos de la Policía.

La situación de la periodista de doble nacionalidad se da en medio de una crisis que dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega no reconoce los señalamientos y aduce que venció un intento de "golpe de Estado", pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones. EFE