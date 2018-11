Así será la toma de posesión de López Obrador como nuevo presidente de México

México.

El líder izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador será investido este sábado, 1 de diciembre, como nuevo presidente de México, tras su abrumadora victoria en las elecciones del pasado 1 de julio.

Esta es la cronología dada a conocer de los actos programados durante la jornada de la toma de posesión de López Obrador, quien sucederá a Enrique Peña Nieto como máximo mandatario del país.

- 09.00 horas (15.00 GMT).- Apertura de la sesión en la Cámara de Diputados de México, en el Palacio Legislativo, donde intervendrán los distintos grupos parlamentarios.



- 10.30 horas (16.30 GMT).- Salida de Andrés Manuel López Obrador desde su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados.



- 11.00 horas (17.00 GMT).- Inicio de la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y este la entregará a López Obrador, quien jurará el cargo.



El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la Nación de una hora que finalizará con el himno mexicano.



- 13.00 horas (19.00 GMT).- Traslado de López Obrador en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la céntrica plaza del Zócalo.



- 13.30 horas (19.30 GMT).- Recepción privada en Palacio Nacional a jefes de Estado y de Gobierno. Están confirmados el rey Felipe VI de España, el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros.



- 16.00 horas (22.00 GMT).- Fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador.



- 17.00 horas (23.00 GMT).- Discurso del presidente López Obrador desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a la multitud congregada en la plaza del Zócalo.



- 18.00 horas (24.00 GMT).- Entrega del bastón de mando al presidente López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en el Zócalo.



- 18.30 horas (00.30 GMT del domingo).- Traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México.



- 21.00 horas (03.00 GMT del domingo).- Clausura de la fiesta de celebración en la plaza del Zócalo.