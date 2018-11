Trump tacha de "fraude" planeado por demócratas ajustada elección en Florida

Washington, Estados Unidos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy de "desgracia" el retraso en el escrutinio de los votos en la carrera por el Senado por Florida, cada vez más ajustada a favor del candidato demócrata, lo que tachó de "fraude" orquestado por la oposición.



En declaraciones a la prensa antes de partir hacia París para participar en el aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Trump atacó el lento recuento en los condados de Broward y Palm Beach, de tendencia demócrata, que han puesto en duda el resultado final de la batalla por el Senado y la Gobernación de Florida.



Los dos condados, que se encuentran en su tercer día de conteo de votos tras las elecciones legislativas del martes y tienen un historial de procesos controvertidos de escrutinio, aún no ha ofrecido una estimación de la cantidad de papeletas provisionales pendientes por contabilizar.



Al ser preguntado por si el Gobierno federal intervendría, Trump dijo que "podría haber" participación.



"Si miras el Condado de Broward, ellos tienen una historia horrible y si miras a la persona, en este caso la mujer involucrada, ella tiene una historia horrible", indicó Trump, refiriéndose a Brenda Snipes, supervisora electoral en ese territorio.



"De repente, están encontrando votos de la nada", afirmó Trump, quien afirmó que la ventaja del republicano Rick Scott, candidato al Senado, se ha reducido con cada lote de votos notificado por estos dos condados fuertemente demócratas.



En un tuit posterior ya a bordo del Air Force One, Trump llamó a Marc Elías, el letrado contratado por el demócrata Bill Nelson, rival de Scott, para asesorarle en el proceso, como el "mejor abogado de robo de elecciones" y aseguró que fue solo después de que él llegase cuando "milagrosamente se comenzó a encontrar votos demócratas".



En otra publicación a través de la red social, el presidente instó a los floridanos a no preocuparse: "¡Mandaré mucho mejores abogados para exponer el FRAUDE!", aseveró.



A medida que avanza el escrutinio en Florida, el margen entre Scott y Nelson se ha reducido a menos del 0,5 %, lo que obliga por ley a que se vuelvan a contar todas las papeletas para corroborar quién es el ganador, una situación similar a lo sucedido entre el candidato republicano a la Gobernación, Ron DeSantis, y su rival demócrata, Andrew Gillum. EFE