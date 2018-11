Juez niega a "El Chapo" el abrazo que pidió dar a su esposa

Nueva York, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán no podrá abrazar a su esposa como pidió el próximo martes al inicio del juicio oral contra él en una corte federal de Nueva York.



El juez Brian Cogan negó hoy el abrazo al presunto ex jefe del Cártel de Sinaloa tras haber analizado el tema con los US Marshals, encargados de la seguridad del proceso.



"Han subrayado que acceder a la petición sería contrario a todos los procedimientos de seguridad que se han aplicado", indicó el magistrado, quien no obstante dijo "simpatizar" con la petición del acusado.





Desde que fue extraditado desde México en enero de 2017, "El Chapo" ha estado en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad de Manhattan. Su defensa ha sostenido desde el principio que esa situación le ha causado problemas psicológicos, entre ellos alucinaciones y complejo de persecución.



Su mujer, la ex reina de la belleza Emma Coronel, no tiene permiso para visitarlo ni para hablar por teléfono con él. Además del equipo que se encarga de su defensa, solo las hijas gemelas de ambos, de siete años, pueden acudir a la cárcel.



"El Chapo" solo ha podido ver a su esposa durante las vistas orales de preparación del juicio que se han celebrado periódicamente desde su extradición en la sala del juez Cogan.



La razón de que no se le permita tener contacto con ella es que la fiscalía teme que pueda usarla para mandar mensajes que le sirvan tanto para dirigir el cártel como para pedir que se actúe contra determinadas personas como los cooperantes que testificarán contra él en el proceso, entre ellos narcos que están encarcelados en Estados Unidos.

Las restricciones siguen siendo "razonables", sostuvo hoy el juez Cogan, "porque a día de hoy siguen existiendo las mismas preocupaciones que justificaron su implementación inicialmente".



"Esto es especialmente cierto en la víspera del juicio", prosiguió el juez, cuando "su motivación para escapar o amenazar a los testigos podría ser particularmente fuerte".



El sexagenario Guzmán está acusado de 11 cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero.



El principal es el de manejo de una organización criminal, pero basta que sea declarado culpable en uno de ellos para que pueda ser condenado a cadena perpetua en el juicio por narcotráfico más importante de las últimas décadas en Estados Unidos.