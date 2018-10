Trump recortará ayuda a Centroamérica; caravana sigue a EEUU

Tapachula, México.

Nada detiene a los miles de migrantes que reanudaron este lunes su largo camino hacia Estados Unidos. Ni el agotamiento ni las nuevas amenazas del presidente Donald Trump, de cortar "a partir de ahora" la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador, por no impedir que la caravana partiera de Centroamérica.



"Vamos a empezar a cortar, o reducir sustancialmente, la tremenda cantidad de ayuda externa que habitualmente les damos", indicó Trump en Twitter. En una nueva catarata de tuits, el presidente estadounidense se lamentó de que México no haya sido capaz de detener el avance de los migrantes, por lo que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares ante esta "emergencia nacional".



"Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de Medio Oriente no identificadas están mezclados", dijo Trump en Twitter.





Con sus escasas pertenencias encima y llevando niños y bebes a cuestas, más de 7,000 migrantes, según estimaciones de la ONU, reanudaron su marcha poco antes de mediodía hacia el norte de México desde Tapachula (estado de Chiapas), fronteriza con Guatemala.



Continúan su marcha hacia Huixtla, también en Chiapas, una segunda parada de muchas antes de llegar a Tijuana o Mexicali, fronterizas con Estados Unidos, su destino final a más de 3,000 kilómetros.



"Seguimos pa'delante"

Gran parte de la caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, logró ingresar a México ilegalmente y durmió en la plaza principal de Tapachula, ciudad con más de 300,000 habitantes, tras haber recorrido más de 760 km a pie.



La ayuda estadounidense para el norte de Centroamérica viene cayendo. Según la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), en Honduras pasó de 209,2 millones a 181,7 millones de dólares entre 2016 y 2017, un monto aún relevante para el pequeño país con un presupuesto de menos de 10,000 millones de dólares.



Estamos "adoloridos, pero listos para seguir", comenta María Lourdes Aguilar, de 49 años, que viaja con sus dos hijas y sus cuatros nietos menores de 10 años.

"En este viaje uno no come bien, no duerme bien, nunca se descansa", dice Aguilar, en medio del llanto de los niños, muertos de hambre de cansancio y con la ropa mojada después de una torrencial lluvia el domingo.



Del viernes al domingo, el gobierno de México ha atendido 1,028 solicitudes de refugio en el paso fronterizo con Guatemala.



Pero muchos temen que los albergues sean una trampa para deportarlos.



Organizaciones civiles protectoras de migrantes difundieron en Tapachula un comunicado en el que acusan a autoridades mexicanas de no cumplir las "garantías de protección a la vida e integridad" de los migrantes y de realizar incluso detenciones arbitrarias.