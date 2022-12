¿Problemas de vestuario? Tata Martino anuncia su salida de México

Eso sí, emplazó para una reunión interna los aspectos de mejora del fútbol mexicano.

“Son motivos de análisis mucho más internos donde uno pueda pensar con más claridad. Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan, pero la posición de fragilidad en la que nos quedamos no me permite hacer este tipo de análisis”, dijo.

“Lo que he visto lo he hablado con el presidente y con Gerardo Torrado, ahora con Jaime, y ha sido motivo de muchas reuniones. No por el futuro cercano, por el lejano. Este tipo de informes lo tienen que tener los encargados de modificar algo del futuro del fútbol mexicano, el exponerlo hacia afuera sería acrecentar un debate que ha de ser interno. Y en ese debate deben participar los periodistas”, añadió.

“Tengo un gran agradecimiento con el presidente y los dos directores deportivos porque he tenido un contacto permanente durante mis años. No he sufrido ninguna interferencia”, prosiguió.

Además, el ‘Tata’ Martino quiso negar cualquier confrontación con los futbolistas, a pesar de que algunos de ellos, como César Chávez o Edson Álvarez, le reprochasen el planteamiento en el segundo partido contra Argentina.

“Después de Luis Chávez, el mejor hoy fue Edson Álvarez. Quizá Edson no entendió la decisión -de ser suplente frente a Argentina-. No hubo conflicto con esta situación, la verdad que no”, dijo.