“España es un equipo difícil como todos los que estamos acá pero se le puede hacer daño. Nosotros somos capaces de ganar a España”, subrayó el actual jugador del Konyaspor turco.

“Es un equipo que llega con mucha gente al ataque y que sabe lo que hace, que tiene una identidad clara pero también tiene sus puntos débiles”, apuntó Calvo, que ve a España en un escalón inferior al otro favorito del grupo, Alemania.

“España no tiene la misma intensidad de hace tiempo. Al llevar tanta gente al ataque deja vulnerable su zona defensiva y vamos a tratar de hacerle daño por ese lado”, avanzó.

El central, que participó en el Mundial de 2018, reconoció que, de todas las figuras del fútbol español, su gran referencia es el ausente Sergio Ramos.

“Por mi posición, el jugador que más me gusta no está, es Sergio Ramos”, declaró. “Me sorprendió (su ausencia) pero no me incumbe. Es un jugador que he seguido toda su carrera y me gusta su forma de jugar”.