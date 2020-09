Carolina Herrera emitirá un documental en la Semana de la Moda de Nueva York

Nueva York. EFE.- La firma Carolina Herrera emitirá un documental corto sobre la figura de la diseñadora venezolana en lugar de celebrar su tradicional desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York, que en esta edición se ha visto obligada a cambiar sus rutinas debido a la pandemia de la COVID-19.



"The Conversation", el nombre de este proyecto filmado por la cineasta Lisa Immordino Vreeland, se proyectará el 14 de septiembre a las 10.00 hora local de Nueva York (14.00 GMT), en la segunda jornada de la "Fashion Week", mientras que la colección de verano se presentará en una fecha posterior, dijo a Efe una portavoz.



La casa de moda indicó en una nota que quiere "celebrar la presencia de Carolina Herrera en la New York Fashion Week en las últimas cuatro décadas" y esta temporada emitirá a través de su página web y sus redes sociales "una conversación íntima y nunca vista" entre la diseñadora y el creativo que la relevó, Wes Gordon.



"En los últimos tres años, he tenido la oportunidad de conocer a Carolina Herrera en muchas capacidades diferentes. La diseñadora. La mentora. El icono. Pero la que más atesoro es la de mi amiga", dijo citado Gordon.



"Aunque ella quizás no ame la cámara, la cámara la ama a ella. En un momento en el que la ciudad de Nueva York y la moda necesitan más que nunca la magia, quería sentarme con mi amiga, la Sra. Herrera, y permitirle compartir su sabiduría y optimismo", agregó el director creativo de la firma.



La conversación entre ambos aborda el pasado, presente y futuro de la moda mientras comparten "recuerdos personales y anécdotas", pero sobre todo muestra su "vínculo único" en un formato sin guion, sin ensayos y grabado en la residencia de Manhattan de la diseñadora en un día de verano, este pasado agosto.



El proyecto, de 16 minutos, se divide en cuatro episodios: "Fashion is magical" (La moda es mágica), "I love New York" (Amo Nueva York), "Life is in the details" (La vida está en los detalles) y "The House of Herrera" (La casa de Herrera).



La Semana de la Moda de Nueva York tendrá lugar entre el 13 y el 17 de septiembre después de que las autoridades autorizaran su celebración bajo normas sanitarias que limitan el número de asistentes en espacios exteriores e interiores para evitar la propagación del coronavirus.



Ese cambio de rutinas por la pandemia y el fuerte impacto económico que ha sufrido el sector ha llevado a marcas asiduas de esta cita a desmarcarse del calendario, como Marc Jacobs, Michael Kors, Prabal Gurung, Brandon Maxwell o Proenza Schouler.



Las firmas que se quedan recurrirán a la plataforma digital RUNWAY360, creada por el Consejo de Diseñadores de Estados Unidos (CFDA), o a las redes sociales para presentar sus creaciones, mientras que otras han decidido mantener presentaciones físicas con ciertos cambios, como ofrecer la colección de otoño y vender allí mismo las prendas.