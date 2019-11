La 'it girl' Olivia Palermo lanza colección

Se trata de una de las 'It girls' más famosas en el mundo y una de las mujeres con más 'glamour' y estilo. Y acaba de anunciar que ha trabajado más de un año en los diseños de este nuevo proyecto y que el nombre oficial será The Olivia Palermo Collection.



Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz y modelo diseña pues ha hecho colaboraciones con Pretty Ballerinas, una marca de zapatos hechos en España, Banana Republic, Nordstrom e incluso con el legendario Karl Lagerfeld.



La neoyorkina reina del 'street style' anunció el proyecto a través de un divertido video en instagram. "Esta colección fue inspirada por personas de todo el mundo con las que me encuentro en mis viajes" pues busca reflejar el intrínseco lazo que existe entre la personalidad y la ropa de una persona.



Por lo tanto, la línea de ropa que será lanzada próximamente será "atemporal y ecléctica. Nuestra primera temporada, Primavera / Verano 2020, estará compuesta por más de 50 estilos que espero les encanten. Desde tops de seda hasta prendas de vestir de cuero, realmente hay algo para adaptarse al estilo personal de todos y puede incorporarse sin problemas en su guardarropa", afirma.



En febrero del 2020 podrás vestir como esta 'socialité' que se caracteriza por un estilo 'classy' que ha enamorado a todos. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los bocetos que compartió la misma Olivia en su página y a los adelantos que dará sobre el proceso de creación de estas piezas de moda.