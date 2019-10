Zac Posen lanza primera colección para la firma Pronovias

Nueva York/ EFE



Llegó el gran día para la firma española Pronovias, un referente en la moda nupcial, en su asociación con el diseñador estadounidense Zac Posen, al lanzar en Nueva York una amplia colección, dedicada a la novia millenial, que estará en el mercado a finales de este año.



Posen aseguró a Efe que ama el cuerpo de la mujer y no teme a las curvas. Esta primera colección "Zac Posen for White Ones", moderna y accesible para todos los presupuestos, resultado de esa colaboración, habla precisamente de eso: vestidos muy femeninos, ceñidos al cuerpo que muestran sin miedo las curvas, que celebran el cuerpo de la mujer, o más románticos de falda amplia.



"No soy de los diseñadores que le tienen miedo a los cuerpos, o a las curvas. Amo el cuerpo de la mujer", afirmó en entrevista con Efe durante el lanzamiento mundial de esta colección en una asociación con la firma española de que dijo sentirse orgulloso.



"La belleza de la vida es que la gente viene en diferentes formas, colores y tamaños y mi trabajo es celebrar eso", dijo el famoso diseñador, cuya colaboración con Pronovias será por tres años.



Esta alianza con el talentoso diseñador fue anunciada recientemente, como parte de la reorganización de la firma tras la salida de su director creativo, el francés Hervé Moreau el pasado julio y que en 2018 estuvo en Nueva York para presentar la pasada colección de novias.



Los modernos vestidos cumplen los gustos más exigentes, desde los palabra de honor en silueta sirena confeccionado en brocado con motivo floral y enorme lazo en la parte posterior, o corpiño ajustado en estilo tipo corazón, o de manga larga en transparencia bordado. con silueta sirena.



Hubo presencia de drapeado en tul bordado con aplicaciones florales o tipo bustier y falda amplia.



De acuerdo con el diseñador, para este proyecto trajo consigo el aprendizaje adquirido durante sus años en el mundo de la moda a la que incorporó a los diseños "elementos florales y botánicos".



Señaló además que la colección "Zac Posen for White Ones" son vestidos frescos "para que sea más práctico para la novia, que le permita bailar, moverse libremente... para la celebración del romanticismo".



A juicio del diseñador, a tono con la mujer del milenio que gusta lucir buenas prendas a precios económicos, esta colección cumple con ese cometido de "obtener un gran vestido a precios accesibles".



"No son caros para la calidad de la prenda. No sé cómo lo logran" dijo al referirse a Pronovias.



"Es un honor tener la oportunidad de traer mi técnica, mi estilo para novias a nivel global. Trabajar con un increíble socio" como Pronovias, afirmó el talentoso modisto que entre risas recordó que coordinó su primera boda cuando tenía 16 años para la mejor amiga de su hermana mayor.



"Coordiné mi primera boda y diseño del vestido a los 16 años, desde las flores hasta a la bebida", recordó Posen, quien asegura además que su papel es crear la fantasía para la mujer" en su día especial.



Por su parte, la consejera delegada de la firma, Amandine Ohayon, que asumió el cargo en marzo del 2018, destacó la colaboración "ideal" con el "genio" de Zac Posen, que estará en las tiendas finales de este año y que durante el 2020 llegarán más vestidos y accesorios como parte de esta colaboración.



"Estamos aquí para celebrar el lanzamiento de la muy importante marca como es 'Zac Posen for White One' una colección alegre, elegante y lo que es más importante, a precios accesibles",. indicó durante la presentación de la colección en el vecindario de Chelsea, en el bajo Manhattan.



En el 2017 Pronovias vendió el 90 por ciento de las acciones de la compañía al fondo británico de capital de riesgo BC Partners.EFE