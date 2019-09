Los mejores looks de los Emmy

Las entregas de premios del mundo del espectáculo son un buen termómetro para medir cuáles son las tendencias en moda y belleza que sobresalen en la temporada.



Los peinados con el cabello suelto y en ondas se sumaron a la moda fresca y natural que desde hace un tiempo impera en el maquillaje.



La gala de los premios Emmy recién pasada fue un buen ejemplo de la moda predilecta de las famosas.



Zendaya y Mandy Moore lucieron un estilismo propio de la era dorada de Hollywood, consideradas por expertos entre las mejores en la alfombra roja. Moore se lució como nunca se lo había logrado, se vio espectacular con su corte bob rizado y maquillaje natural.



Llevó puesto un traje de dos piezas en falda roja con escote de puerta y un top off shoulder con mangas globos del diseñador Brandon Maxwell. Para la fiesta después de los Emmy, se lo quitó y usó un pequeño crop top de tirante en rosa.



El staff protagónico femenino de la laureada serie de HBO, Juego de tronos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, usaron distintas versiones de maquillaje rosado. Sin duda, el rosa trasladó su romántica influencia de la moda al make up.



Otro estilismo predominante en la premiación fue el natural. Desde las actrices jóvenes como Joey King hasta las más maduras como Christina Applegate, lo utilizaron para no esconder su natural belleza tras capas de maquillaje.

Sophie Turner luce sombras rosa con glitter y maquillaje natural