Arranca la Semana de la Moda de Londres, bajo protestas

Londres, Reino Unido | AFP







Tras Nueva York, la Semana de la Moda de Londres de las colecciones primavera/verano 2020 arrancó este viernes, entre las turbulencias del Brexit y la presión de los ecologistas.



Según una encuesta realizada por la empresa consultora Fashion Roundtable, el 96% de los profesionales del sector en el Reino Unido votaron a favor de permanecer en el seno europeo en el referéndum de junio de 2016. Y desde entonces sus temores no han sido atenuados. Todo lo contrario.



El British Fashion Council (BFC), que representa a esta industria, aboga por que "se evite" una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre, opción abiertamente contemplada por el primer ministro conservador, Boris Johnson.



Desde la apertura de la Fashion Week, la presidenta del BFC, Stephanie Phair, ha marcado la pauta, instando al gobierno a "buscar un acuerdo con la UE que garantice un crecimiento sano y constante de la industria de la moda".



Si el país pasara el 1 de noviembre a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), le costaría a la industria de la moda entre 850 y 900 millones de libras (entre 950 y 1.000 millones de euros, 1.050 millones de dólares y 1.120 millones de dólares), según un estudio de la Asociación Británica de la Moda y el Textil de 2018.



La industria de la moda, que aporta 32.000 millones de libras (35.000 millones de euros, 38.700 millones de dólares) a la economía del país y emplea a casi 900.000 personas, se preocupa a la vez por los aranceles que se impondrían en caso de salida sin acuerdo y de las normas endurecidas en materia de circulación de personas.



"Nuestra industria es extremadamente internacional. Los talentos de todo el mundo tienen que venir", explica Phair.



- Rojo sangre -

Además del desafío del Brexit, el mundo de la moda británica se enfrenta al reto de hacer más por el medio ambiente.



Denunciando el impacto medioambiental de "una de las industrias más contaminantes del mundo", militantes del movimiento ecologista Extinción Rebelión se manifestaron el viernes por la mañana ataviadas con vestidos blancos manchados con sangre en la entrada del sitio principal de la Fashion Week, en el centro de Londres.



Ansiosa por mejorar, la industria de la moda se reinventa, con diseñadores como el dúo VIN+OMI que presentará el martes una colección que incluye piezas textiles diseñadas con plástico reciclado e incluso con ortigas cosechadas en el jardín del príncipe Carlos.



Las buenas prácticas del sector en materia de desarrollo sostenible y de ética también se ponen en relieve en una exposición dedicada a la "moda positiva".



El primero en presentar sus colecciones el viernes, Mark Fast, el mejor tejedor, destacó el verde, el rosa y el amarillo neón, inspirándose en los colores de la selva amazónica.



Con un vestido corto y ajustado o un corpiño tejido a mano con colores fuertes, las amazonas desfilaron con una larga trenza moviendo sus omóplatos.

Diseños de la colección de Mark Fast







Apertura al público -

Entre los desfiles esperados durante estos cinco días, está el de Molly Goddard. Esta londinense, diplomada de la prestigiosa escuela Central Saint Martins, hizo hablar de ella creando el vaporoso vestido rosa caramelo llevado por la asesina Villanelle en la serie televisiva anglo-estadounidense "Killing Eve".



El domingo será el turno de Victoria Beckham, la ex Spice Girl. El año pasado, la estrella habitual de los podios de Nueva York presentó por primera vez en Londres sus creaciones con motivo de los 10 años de su marca.



Este año lanza una línea de cosméticos. El desfile de Burberry el lunes será otro de los puntos fuertes de la Semana de la Fashion.



En cuanto a los nuevos creadores, veremos el desfile de los jóvenes brotes de la "incubadora de talentos" Fashion East.



Novedad este año: debido a un creciente entusiasmo popular, la Semana de la Moda en Londres decidió abrirse al público en una especie de semana de la moda paralela.



A partir de 135 libras (150 euros, 166 dólares), los fashionistas podrán obtener su pase para asistir a los desfiles de estilistas como Alexa Chung, famosa "It girl" (modelo, cronista y presentadora de televisión) de House of Holland, o bien del inglés Henry Holland.

Miembros de PETA protestan contra el uso de pieles en la Semana de la Moda de Londres que arrancó este viernes

Por otro lado, integrantes de PETA ( Personas para el Tratamiento Ético de los Animales) también han aprovechado la cobertura del evento para protestar por el uso de piel animal en las prendas de algunos diseñadores. Varios manifestantes portaron carteles con frases como "Leather is a dirty business" (El cuero es un negocio sucio).