Fiscalía de USA pide no aplazar más el inicio del juicio de JOH

La Fiscalía de Estados Unidos pidió este viernes a la Corte del distrito Sur de Nueva York denegar la solicitud de prorrogar una vez más el inicio del juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

“En primer lugar, el demandado argumenta que se justifica un aplazamiento porque, aproximadamente hace unos días, recibió acceso a una computadora portátil personal para revisar partes de sus materiales de descubrimiento en el Centro de Detención Metropolitano (“MDC”). (Dkt. 714 en 1-2). El demandado sostiene que él no puede prepararse eficazmente para el juicio porque solo tiene acceso a esta computadora portátil personal para períodos de tiempo limitados durante la semana y porque no puede acceder a ciertos materiales producidos en descubrimiento y de conformidad con 18 U.S.C. § 3500. (Ídem). Esas afirmaciones malinterpretan la alojamiento que se le está otorgando al acusado mediante el uso de esta computadora portátil personal, y no proporciona una base adecuada para un aplazamiento”, argumentó la Fiscalía.