Abogado de JOH pide aplazar el juicio de 90 a 180 días más

También dice Renato Stabile que “en términos de prejuicios, simplemente no sé lo que no sé, así que sin la oportunidad de revisar el descubrimiento con el demandado, no puedo defender efectivamente al Sr. Hernández”.

1) A Juan Orlando hasta el viernes 9 de febrero se le proporcionó la computadora para revisar el material del descubrimiento que todavía sigue entregando (TARDÍAMENTE) la fiscalía. Descubrimiento, que está en curso, incluida una producción confidencial de 540 páginas. Juan Orlando no puede revisar todo este material antes del juicio, porque el material sensible debe revisarse en presencia de un abogado, de conformidad con la Orden de Protección dictada por el Tribunal en este caso.

El abogado Stabile manifiesta “una vez que comience el juicio, el Sr. Hernández estará en el tribunal y no podrá revisar el descubrimiento. De conformidad con la Orden de este Tribunal del 23 de enero de 2024, el Sr. Hernández no tiene acceso a la computadora portátil los fines de semana y solo se le ha autorizado entre 10 y 15 horas por semana para mirar la computadora portátil.”

2) Juan Orlando es la persona en mejor posición para señalar inconsistencias e inexactitudes en el descubrimiento y orientar el asesoramiento a las líneas de investigación. El abogado Stabile señala que “en términos de prejuicio, simplemente no sé lo que no sé, por lo que sin la oportunidad de revisar el descubrimiento con el acusado, no puedo DEFENDER EFECTIVAMENTE al Sr. Hernández.”

3) También explica el abogado Stabile: “Ayer (14 de febrero), el Gobierno produjo otros 40 informes redactados y no clasificados marcados sensible, con un total de 540 páginas. Si bien no lo he leído todo, los pocos informes que tengo y he mirado parece ser material para la defensa. Debido a que estos documentos están marcados como confidenciales, no puede ser presentado a Juan Orlando y sólo puede ser revisado por él en presencia de un abogado, lo cual es no es posible dado que acabamos de recibirlos y el juicio está programado para comenzar la próxima semana. En total, el Gobierno produjo más de 3.300 páginas de informes redactados y no clasificados, alrededor de 2.200 de los cuales se produjeron desde el 13 de enero de 2024, todos los cuales están marcados como sensibles y solo pueden ser examinado por el acusado en presencia de su abogado.