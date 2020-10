En libertad se defenderán Marco Bográn y Alex Moraes

Tegucigalpa, Honduras.

Auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva decretó ayer el juez de los Juzgados de lo Penal para Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y Alex Moraes, exadministrador de esa institución, por malversación de caudales públicos.

A las 9:10 am comparecieron en los tribunales ambos acusados para la audiencia inicial, la que se prolongó hasta las 3:00 pm. Pese a que en la audiencia el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva con base en lo que establece el artículo 178 numeral 2 del Código Procesal Penal, el juez resolvió otorgar medidas sustitutivas a los imputados y suspender en el ejercicio del cargo a Moraes Girón.

Entre las medidas que se impusieron a los dos acusados están no salir del país, presentarse a firmar a los juzgados dos veces al mes, presentar una fianza de 100,000 lempiras cada uno y no acercarse a Invest-H ni hablar con nadie de esa institución y quedan bajo el cuidado de sus apoderados legales. “Ante ello, los fiscales anticorrupción, por no estar conforme con esa determinación judicial y con miras a lograr una medida privativa de libertad, presentarán los recursos que conforme a ley corresponden”, expresa el comunicado que emitió el Ministerio Público.

La Fiscalía anunció que apelará la resolución del juez de otorgar medidas sustitutivas a ambos.

Este es el resultado del primer requerimiento presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) por las investigaciones que realizan por las compras durante la emergencia por el covid-19.



La audiencia

En medio de gritos, voces de protesta y extremas medidas de seguridad llegaron a los tribunales tanto Marco Bográn como Alex Moraes. A las 9:25 am inició la audiencia, donde se presentó una serie de pruebas documentales, que incluían las facturas del hotel de lujo donde se hospedaron los cinco funcionarios de Invest-H tras regresar de una gira por varias ciudades para pasar la cuarentena. Pero además comparecieron tres testigos que aportaron elementos para demostrar cómo se malversaron los 101,199.40 lempiras.

De igual manera, las defensas de los dos imputados buscaron desacreditar la prueba de la Fiscalía, pero tras la deliberación del juez, este determinó que había indicios suficientes para decretar el auto de formal procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos, pero con medidas distintas a la prisión.

La otra audiencia

La Fiscalía ayer no compartió la decisión del juez al conceder medidas sustitutivas en la segunda causa que fue presentada en contra de Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Invest-H. Por ello el Ministerio Público anunció que ante la posibilidad de que este puede interferir con las investigaciones interpondrá los recursos pertinentes para obtener su encarcelamiento. Esto por el delito de violación a los deberes de los funcionarios por otorgar un millonario contrato de supervisión a su tío Napoleón Bográn para el plantel del hospital móvil en Copán.



La audiencia inicial quedó programada para el 19 de octubre a las 9:00 am.