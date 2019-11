Convierten bus en restaurante móvil y causa sorpresa en San Pedro Sula

Redacción.

La historia de la familia sampedrana Leiva-Herrera está causando más que emoción e inspiración en las redes sociales, y es que el clan de emprendedores transformó un bus de ruta en un restaurante móvil, apodado con el curioso nombre de "El Gordo Feliz".

Angel Leiva, jefe de familia y creador del restaurante no podría estar más que feliz con la respuesta que ha recibido por parte de los ciudadanos al ver su curioso establecimiento.



El emprendedor sampedrano explicó que la idea de su negocio surgió hace un par de meses, pues se quedó sin empleo. Junto a su esposa Edith Herrera y sus hijas pensaron compraron el bus usado y lo comenzaron a transformar en un restaurante móvil poco a poco.



El restaurante móvil "El Gordo Feliz" se encuentra ubicado actualmente a la altura de la colonia Miguel Ángel Pavón, en la 33 calle de la ciudad de San Pedro Sula, norte del país.



De acuerdo a Leiva, el negocio estará trasladándose por distintos puntos de la ciudad para ofrecer sus deliciosos platillos de huevo con mostaza, baleadas, desayunos y almuerzos.



"No dejen que nadie les quite sus sueños", es el mensaje del emprendedor hondureño a todas aquellas personas que tienen una idea para convertir en negocios de éxito.