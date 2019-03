EEUU y Triángulo Norte buscan frenar caravanas de migrantes

Sube el flujo de niños no acompañados Con las caravanas de centroamericanos que atraviesan México para hacer realidad el sueño americano, hubo un notable aumento del número de niños migrantes no acompañados en los albergues de los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, informaron ayer las autoridades migratorias mexicanas.

Solo en Tampico hasta ayer había unos 34 menores de 12 a 15 años, mientras que en el norte la situación es aún más grave debido a que los refugios están saturados “La cantidad de menores migrantes no acompañados sigue en aumento porque las caravanas continúan atravesando el país con el único interés de llegar a la fronteras de México, por lo que nosotros estamos teniendo un sobrecupo en el Centro de Atención a Migrantes tanto en Tampico como en los de la frontera”, expuso Omeheira López Reyna.