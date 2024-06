Xiomara Castro exige justicia para “mártires” del golpe de Estado de 2009

Fernández, quien es miembro del Grupo de Puebla, dijo que es necesario “hacer memoria en tiempos en que la derecha destruye la democracia, maltrata la libertades individuales, maltrata la política”.

El expresidente argentino instó a los líderes de izquierda a “trabajar” todos los días en un contexto en el que la derecha “se ha diseminado en el mundo, sembrando la idea de que la política no sirve, sembrando la idea de que la democracia no es el camino, sembrando la idea de que la justicia solo sirve para algunos y no es un derecho de todos, por eso tenemos que estar más unidos que nunca en el continente”.