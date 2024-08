El velero Rosalinda deja la capital y se va al Coyolito, en el golfo de Fonseca

“Se otorgó únicamente el permiso para el traslado del artefacto antes mencionado con el objetivo de su movilización hacia el litoral pacífico... Es importante destacar que la emisión del permiso se efectuó cumpliendo los requisitos técnicos, legales y administrativos establecidos en nuestro marco jurídico marítimo, y que el mismo no comprende un permiso de navegación”, reza el documento dado por la DGMM.

En efecto, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) emitió un comunicado en el que aclara que el velero puede ser movido, pero no que puede navegar porque no cuenta con un permiso de operación.

“Se utilizará un montacargas y otro tipo de equipo para mantenerlo y sacarlo por la calle principal de El Picacho . Según la Marina Mercante, el permiso es para transportar el barco, no es de navegación”, comentó el vocero.

El constructor capitalino finalmente logró su sueño y, con ello, demostró al mundo que las metas sí pueden cumplirse, y que no hay impedimento ni palabras que detengan un proyecto.

Marlon Martínez dialogó con LA PRENSA y, sin poder contener las lágrimas, expresó su emoción: “Es algo que jamás me pasaba por la mente. Estoy, pues, agradecido porque, imagínate, tanto esfuerzo, y que de repente me vea frustrado por no poder moverlo, y ya después, con el apoyo del gobierno, encantado de la vida”.

Martínez confesó que hasta el apetito perdió, y que sus sentimientos están encontrados, pero hoy, por fin, puede cumplir su sueño