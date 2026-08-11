Unah advierte que denunciará abandono de animales dentro del campus

Tegucigalpa, Honduras

La advertencia fue emitida por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), a través del Programa de Voluntariado Universitario, mediante un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ) advirtió este martes que remitirá a las autoridades los casos de abandono de animales que sean detectados dentro de sus instalaciones y pidió a la ciudadanía no trasladar perros u otras especies en condición de calle al campus.

La institución explicó que sus instalaciones están destinadas principalmente al desarrollo de actividades académicas, administrativas y de vinculación con la sociedad, por lo que no cuentan con infraestructura, recursos ni condiciones para funcionar como refugio o centro de resguardo animal.

La Unah recordó que el artículo 29, numeral 3, de la Ley de Protección y Bienestar Animal establece que el abandono malicioso e injustificado de un animal constituye una infracción grave, susceptible de sanción por parte de las autoridades competentes.

Ante esta situación, la universidad señaló que los casos de abandono identificados dentro del campus serán remitidos a las instancias legales correspondientes para que se realicen las investigaciones y se determinen las responsabilidades.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La institución también reconoció la labor de los grupos de voluntariado Patitas y Huellas Solidarias, cuyos integrantes realizan actividades de concientización, seguimiento, cuidado y adopción responsable de los animales que actualmente permanecen en las instalaciones universitarias.

Sin embargo, la VOAE aclaró que el trabajo de estos grupos no representa una autorización ni un incentivo para que particulares ingresen nuevos animales al campus. Según la universidad, esta práctica dificulta la atención de la situación existente y contraviene la normativa vigente.

La Unah pidió la colaboración de estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general para evitar el abandono de animales en sus predios y promover la tenencia responsable, el respeto a la vida animal y el cumplimiento de la legislación hondureña.