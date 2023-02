“Qué triste espectáculo” está siendo la elección de la CSJ: Cardenal

Agregó que “porque diálogos de sordos, dónde no se quieren oír las opiniones de todos, si no (que) se quiere hacer prevalecer el capricho de una persona o de pocas personas”.

El Congreso de Honduras no pudo el sábado, en un tercer intento, lograr los consensos entre las principales bancadas para elegir a los nuevos magistrados del Supremo para un periodo de siete años (2023-2030).

Diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder) y el Nacional, primera fuerza de oposición, presentaron en la víspera dos mociones nominativas, pero ninguna fue respaldada por la mayoría de los diputados.

El presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció que el lunes se reunirán los jefes de las bancadas para acordar el día y la hora de la nueva sesión para intentar de nuevo elegir a los nuevos magistrados del Supremo.

“Por cierto, ahí no puedes estar Dios, ahí no está la verdad. Donde hay manipulaciones, dónde pasan sesiones y sesiones de mentiras y de engaños, si nos guiase la verdad, la verdad nos hace libres nos dice el Evangelio, pero donde hay manipulaciones y dónde hay caminos torcidos ahí no puede estar la verdad y ahí no puede estar Dios”, subrayó el religioso.