Tormenta Sara destapa mala gestión de 112 millones de kilos de plástico

“Este es un problema que afecta a todo el país. Los hondureños no tienen civismo, en el sistema educativo no nos enseñaron a separar los desechos; los campesinos en las partes altas no saben cómo tratar el plástico y las municipalidades no tienen sistemas de separación y recolección. Hasta cuando hay inundaciones, las autoridades de los municipios recuerdan que existe este problema, después lo olvidan”, dice el ambientalista Mario Motiño, fundador de Tela Divers & Sea Life Conservation, una organización de buceadores que lucha contra la contaminación de los océanos.

Motiño destaca que Sara “demostró otra vez que las grandes ciudades son grandes generadoras de plástico, que no tienen sistemas de separación, y que el plástico finalmente llega al mar y acaba con las especies marinas y atenta contra la salud de los seres humanos y a pesar de eso, nadie hace nada”.

Antes de Covid-19, unos veinte municipios, especialmente los costeros y turísticos, como Roatán, Utila, Puerto Cortés, Omoa, Tela, Trujillo y también Santa Cruz de Yojoa, Gracias, Lempira, aprobaron ordenanzas para prohibir el uso y distribución de embases y recipientes plásticos, sin embargo, en 2024, lamenta los ambientalistas, “estas disposiciones son ignoradas”.

“Algunas municipalidades aprobaron ordenanzas, pero son pocos los ciudadanos que las respetan. Las autoridades municipales deben ser más enérgicas en su aplicación. Si en todo el país tuviéramos un sistema efectivo de recolección y separación, habría menos dengue, porque estos recipientes al estar botados se convierten en criaderos de zancudos y también tuviéramos menos casos de cáncer. Científicos han encontrado microplásticos en los peces de los océanos, como los que consumimos en Honduras”, dice Motiño.

Durante años, los defensores del ambiente han advertido sobre la creciente acumulación de plástico en ríos, quebradas y alcantarillas del país y la destrucción de los arrecifes de coral. No obstante, el problema ha sido sistemáticamente ignorado y ahora, cuando el país tiene cerca de 10 millones de habitantes, es una crisis que requiere soluciones urgentes.

Las grandes ciudades ,proponen ambientalistas consultados, deben instaurar un sistema público o privado que permita, por medio de depósitos especiales, captar de manera separada el vidrio, plástico, papel y cartón y otros residuos especiales que podrían ser aprovechados económicamente mediante un proceso de reciclaje o transformación de las materias.