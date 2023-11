Tegucigalpa hará encuesta para implementar “Hoy no circula”

El titular de la Alcaldía de Tegucigalpa, Jorge Aldana, confirmó que realizarán una encuesta en línea para conocer si los capitalinos están de acuerdo en la implementación de medidas que limitarán la circulación vehícular durante diciembre, entre ellas el “Pico y placa” o el “Hoy no circula”.

“Es una medida que analizamos y pensamos. Hay dos opciones que pueden ser modificables: el ‘Pico y placa’, que es menos invasiva y más amigable, y el ‘Hoy no circula’, que no es todo el día, será de 7:00 AM a 7:00 PM”, detalló.

Sobre la alternativa “Pico y placa”, explicó que se considerarán las terminaciones de las placas vehiculares para definir horarios de restricción.

Por ejemplo, lunes las unidades con código que finalice en 1 y 0 no circularán los lunes de 7:00 AM a 9:30 AM y por la tarde de 3:00 a 7:00 de la noche.