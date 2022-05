Sube la importación de hortalizas y hasta de bananos de Guatemala

“Parece que nos estamos acostumbrando a comprar más productos de Guatemala. Uno de consumidor no le da importancia porque lo que uno quiere es encontrar en el supermercado el producto que busca a un precio que pueda pagar. Creo que sí es un problema porque esto demuestra que el país no está produciendo lo que los hondureños necesitamos”, dijo Munguía.

“Mas de 260 hectáreas propiedad de bananeros independientes dejaron de producir porque, a pesar de la destrucción que nos dejaron los huracanes, no recibimos apoyo del Gobierno que salió. Hoy tenemos las esperanzas de que el nuevo Gobierno nos apoye. Para los bancos, nosotros estamos en la categoría 5, no nos pueden prestar dinero. Tenemos que estar en la categoría 1 para ser objeto de crédito, pero esto es difícil porque no tenemos flujo de caja por no producir”, dijo López.

López y otros productores independientes, que deben pagar mensualmente cuotas de los financiamientos que recibieron en el pasado, después de esos dos huracanes se vieron en la obligación de alquilar las tierras a empresas productoras de caña de azúcar.

Otros bananeros tienen las tierras incultas y han seguido registrando pérdidas por robos de transformadores de energía y el sistema de cables que tenían instalado para transportar las frutas.

Edna Santos Molina, productora de chile jalapeño de Teupasenti, El Paraíso, cree que Honduras “está perdiendo capacidad productiva en la agricultura por los altos costos de producción y los bajos precios que pagan”.

“Yo tengo 16 hectáreas cultivadas con chile jalapeño. Ahorita estoy preocupada porque antes pagaba por un fertilizante L600 y ahora pago L1,800. Las empresas que me compran me están pagando el mismo precio de hace 10 años. Creo que si la situación no mejora, si esas empresas no nos pagan mejores precios, dejaré de producir chile”, dijo Molina, presidenta de la Asociación de Productores de Oriente (APO).

En la misma situación de Molina se hallan más de 40 productores de chile jalapeño que, además de ser proveedores de empresas exportadoras, abastecen el mercado nacional cuando Guatemala no envía.

“Nosotros tenemos tierra y tenemos agua y no es necesario que el país importe si estuviéramos produciendo lo suficiente. El nuevo Gobierno debe apoyar más a los agricultores para que las divisas no se vayan de país”, manifestó.