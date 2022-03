Se debe “limpiar y adecentar el país”, asegura Romeo Vásquez ante solicitudes de extradición

El excandidato presidencial del partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), Romeo Vásquez Velásquez, reaccionó en las últimas horas a las nuevas solicitudes de extradición anunciadas por la Cancillería de Honduras.

“Es una buena ayuda que se los sigan llevando. Que se lleven a todos los mencionados en el accionar del narcotráfico para adecentar el país. Es la mejor cooperación que podemos tener de Estados Unidos”, aseguró el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH).

LEA: Este jueves designarán jueces para conocer extradición de cuatro hondureños a EEUU

“Se debe limpiar Honduras, debemos adecentarla, ponerla en punto de privilegio apropiado como país prospero, luchando contra la pobreza”, agregó Vásquez Velásquez.

Asimismo, lamentó que resulta “doloroso” para los hondureños que a nivel internacional sigan viendo al país como un “narcoestado”, al tiempo, que recomendó hacer un saneamiento de las personas que ingresan a la política.

“El problema es que aquí (Honduras) muchos no respetan la ley, no les importa la Constitución y creen que nadie nunca los castigará, pero eso no puede seguir ocurriendo en el país”, afirmó el expresidenciable.

ADEMÁS: Estados Unidos solicita “arresto provisional para la extradición” de cuatro hondureños

CUATRO SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el miércoles que Estados Unidos solicitó “arresto provisional” para cuatro hondureños, con fines de extradición” a ese país.

La Cancillería detalló en un escueto mensaje a través de la red social Twitter que envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “la solicitud oficial de los Estados Unidos, del arresto provisional para la extradición de cuatro ciudadanos hondureños”. Además, dijo no se brindan nombres por razones de seguridad.

Por su parte, el pleno de magistrados del Poder Judicial fue convocado para este jueves a las 8:30 am para conocer, en punto único de agenda, solicitudes de extradición enviadas en las últimas horas para la designación de los jueces naturales correspondientes.