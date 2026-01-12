Evento “Copán para Cristo” reunirá iglesias del occidente de Honduras

Santa Rosa de Copán, Honduras

Santa Rosa de Copánm se convertirá en el epicentro de la fe cristiana con la celebración del evento regional “Copán para Cristo”, una jornada de evangelismo, adoración y oración que busca impactar a la población del sector noroccidental del país. La Asociación de Pastores de Copán se encuentra afinando los últimos detalles logísticos para garantizar el desarrollo de esta concentración espiritual. Douglas Urquía, pastor y líder del ministerio Dios el Arca, ha encabezado reuniones estratégicas con representantes de distintas congregaciones del departamento.

Según los organizadores, el objetivo principal es fortalecer la unidad pastoral y llevar un mensaje de esperanza y reconciliación a la población, mediante un esfuerzo conjunto de las iglesias participantes.

El evento contará con la participación de invitados de reconocimiento internacional, entre ellos: Miel San Marcos, agrupación cristiana que dirigirá los momentos de alabanza y adoración. Kevin Kastel, evangelista, quien compartirá un mensaje enfocado en la sanidad divina y los milagros, de acuerdo con los organizadores.

Oración por Honduras