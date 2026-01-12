Evento “Copán para Cristo” reunirá iglesias del occidente de Honduras

Santa Rosa de Copánm se convertirá en el epicentro de la fe cristiana con la celebración del evento regional “Copán para Cristo”, una jornada de evangelismo, adoración y oración que busca impactar a la población del sector noroccidental del país.
La Asociación de Pastores de Copán se encuentra afinando los últimos detalles logísticos para garantizar el desarrollo de esta concentración espiritual. Douglas Urquía, pastor y líder del ministerio Dios el Arca, ha encabezado reuniones estratégicas con representantes de distintas congregaciones del departamento.
Según los organizadores, el objetivo principal es fortalecer la unidad pastoral y llevar un mensaje de esperanza y reconciliación a la población, mediante un esfuerzo conjunto de las iglesias participantes.
El evento contará con la participación de invitados de reconocimiento internacional, entre ellos:
Miel San Marcos, agrupación cristiana que dirigirá los momentos de alabanza y adoración.
Kevin Kastel, evangelista, quien compartirá un mensaje enfocado en la sanidad divina y los milagros, de acuerdo con los organizadores.
Oración por Honduras
Uno de los momentos centrales de “Copán para Cristo” será un espacio de intercesión por Honduras. Los pastores confirmaron que se elevarán oraciones por la paz del país y por sabiduría para las autoridades del nuevo gobierno nacional.
Los organizadores destacaron que el evento se realizará días después de la toma de posesión del presidente Nasry Asfura, por lo que la comunidad evangélica también incluirá oraciones para que su gestión esté orientada al bienestar de la población hondureña.
De acuerdo con la Asociación de Pastores de Copán, “Copán para Cristo” aspira a convertirse en uno de los encuentros de fe más significativos de los últimos años en la región noroccidental, al congregar a decenas de iglesias bajo un mismo propósito espiritual.