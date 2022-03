$!Salud dará nombramientos de permanencia a 16,000 empleados

Para el pago efectivo del personal que será nombrado, Salud requiere más 2,700 millones de lempiras , dinero que todavía se desconoce de dónde saldrá, pues las autoridades manifestaron que no tienen dinero.

Los nombramientos fueron revisados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las autoridades de Salud. Los que cumplan con los requisitos se empezarán a entregar a los trabajadores asignados esta semana, los que no deben esperar.

No obstante, para ser nombrados deben cumplir algunos requisitos, estableció el funcionario. El primero es que la persona no tenga otra plaza en Salud, que la plaza que se dará sea conforme al sueldo base de la misma y que el acuerdo tenga las firmas de la secretaria y ministra anterior.

“La Secretaría de Finanzas debe ver de dónde saldrá el dinero”, dijo el ministro. Agregó que no se pueden cancelar los acuerdos, pues el Estado estaría enfrentando una gran cantidad de demandas.

Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), dijo que para los enfermeros auxiliares son unos 1,800 acuerdos que se darán. De esos, 400 se entregarán en los próximos días; 600 ya se hicieron efectivos, y el resto están en trámite.

“Hay que decirles a los trabajadores que a los que se les va a iniciar el proceso en marzo para nombramiento seguramente se les va venir pagando por finales de mayo, junio o julio, porque hay que hacer todo el procedimiento administrativo primero”, advirtió.

Apuntó que conocen la situación financiera que tiene la Secretaría de Salud, pero esperan que las autoridades de Finanzas puedan obtener el dinero para pagar los sueldos de los nuevos trabajadores.

“Entendemos el planteamiento los ministros de Salud y de Finanzas, pero no podemos desconocer que la Presidenta lo ha manifestado y es que el tema de Salud para ella es un política de Estado y en ese sentido no me cabe la menor duda que la Presidenta ande buscando los mecanismos para poder hacerles frente a esos pagos”, dijo.

Los nombramientos no solo serán para los de primera línea, también hay unos 2,500 del área administrativa que recibirán su acuerdo.