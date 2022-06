Avilez, recluido en un batallón militar en Tegucigalpa, es acusado, al igual que su esposa y otros tres familiares, del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado. El edil es acusado por no poder justificar L164,474,934.86 millones.

“Teníamos más de 15 días solicitando este permiso. Antes, Juan Orlando Hernández envió más de 100 efectivos militares para que me fueran a sacar y no me pudieron operar”, dijo en torno a una cita que tenía con un médico oftalmólogo.

“Siempre dije que somos inocentes. Mi familia y yo estamos presos por una orden directa de Juan Orlando Hernández. Se han confabulado jueces y fiscales para mantenerme en prisión. Esto no puede seguir pasando en Honduras. Juan Orlando Hernández se fue. Le hago un llamado a jueces y fiscales, que ya no tengan miedo, que Juan Orlando se fue, que le tengan miedo a Dios, amplió el exedil nacionalista.