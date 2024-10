Roosevelt Hernández: “La seguridad económica es defensa nacional”

Hernández explicó que se refirió al tema de la seguridad económica , que, en su opinión, forma parte de las funciones de las Fuerzas Armadas, las cuales no solo se defienden con armas, sino también “con el poder de la palabra”.

Subrayó que su intervención no tuvo connotaciones políticas ni fue proselitista: “El discurso no lleva proselitismo, no lleva beneficio para ningún partido político, es un tema de seguridad económica y la seguridad económica es defensa nacional”, declaró el jefe militar, enfatizando que la defensa de la nación incluye aspectos implícitos en la Constitución.