Rixi Moncada exige justicia por asesinato del abogado René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras

La excandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se pronunció tras el asesinato del abogado René Altamirano, a quien describió como fundador del partido, defensor del pueblo y militante firme de la causa de la Refundación, y exigió una investigación inmediata para identificar y condenar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Moncada recordó que tras el golpe de Estado de 2009 el país entró en “una noche larga de sangre e impunidad”, al señalar una serie de asesinatos que, a su juicio, marcaron la historia reciente de Honduras.

Entre ellos mencionó el crimen del exzar antidrogas Julián Arístides González, el asesinato de Alfredo Landaverde en 2011 por denunciar estructuras criminales, y la ejecución del fiscal Orlan Chávez en 2013. Asimismo, evocó el asesinato de Isi Obed Murillo, de líderes de la resistencia y, en 2016, el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, a quien calificó como un símbolo mundial en defensa de la vida, señalando que estos hechos evidencian un patrón persistente de violencia e impunidad. "Hoy regresa el crimen y asesinan al abogado René Altamirano", expresó Moncada, destacando su trayectoria como exdefensor público y exjuez de Sentencia, así como su integridad personal y su compromiso con la justicia y las luchas sociales. La dirigente de Libre aseguró que estos hechos no doblegarán la lucha política de su partido y expresó su solidaridad y acompañamiento permanente a la familia de Altamirano, subrayando que su vida fue un compromiso constante con la justicia.

La expresidenciable exigió una investigación seria y transparente, la identificación de los autores materiales e intelectuales y una condena ejemplar, al afirmar que “nada hay oculto entre el cielo y la tierra” y que “la verdad siempre encuentra el camino”.

Asesinato del abogado René Altamirano