Rixi Moncada exige justicia por asesinato del abogado René Altamirano

La excandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se pronunció tras el asesinato del abogado René Altamirano, a quien describió como fundador del partido, defensor del pueblo y militante firme de la causa de la Refundación, y exigió una investigación inmediata para identificar y condenar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Moncada recordó que tras el golpe de Estado de 2009 el país entró en “una noche larga de sangre e impunidad”, al señalar una serie de asesinatos que, a su juicio, marcaron la historia reciente de Honduras.
Entre ellos mencionó el crimen del exzar antidrogas Julián Arístides González, el asesinato de Alfredo Landaverde en 2011 por denunciar estructuras criminales, y la ejecución del fiscal Orlan Chávez en 2013.
Asimismo, evocó el asesinato de Isi Obed Murillo, de líderes de la resistencia y, en 2016, el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, a quien calificó como un símbolo mundial en defensa de la vida, señalando que estos hechos evidencian un patrón persistente de violencia e impunidad.
“Hoy regresa el crimen y asesinan al abogado René Altamirano”, expresó Moncada, destacando su trayectoria como exdefensor público y exjuez de Sentencia, así como su integridad personal y su compromiso con la justicia y las luchas sociales.
La dirigente de Libre aseguró que estos hechos no doblegarán la lucha política de su partido y expresó su solidaridad y acompañamiento permanente a la familia de Altamirano, subrayando que su vida fue un compromiso constante con la justicia.
La expresidenciable exigió una investigación seria y transparente, la identificación de los autores materiales e intelectuales y una condena ejemplar, al afirmar que “nada hay oculto entre el cielo y la tierra” y que “la verdad siempre encuentra el camino”.
Asesinato del abogado René Altamirano
El reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano fue asesinado a balazos la tarde de ayer viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula, en la región norte de Honduras.
De acuerdo con información, la víctima fue interceptada por sujetos que se conducían en una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida de manera inmediata.
El ataque ocurrió una cuadra donde se ubica su bufete en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, donde el profesional del derecho quedó tendido sobre la vía pública.