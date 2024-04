Renuncia de Nasralla irá a análisis jurídico en el Congreso

“No le veo ningún problema a la renuncia, yo creo que debería de ser aceptada en mí opinión personal, este es un tema de politiquería, esto no resuelve el problema de país y por lo tanto no debería de causar gran alarma a nivel nacional que Salvador Nasralla renuncie o no renuncie, eso no cambia nada en el país”, detalló Sarmiento.

Asimismo, manifestó que “no veo ningún problema para conseguir los votos en el pleno Congreso Nacional y lo que se debe de tener la justificación jurídica, podría decir que políticamente si él quiere aspirar que siga aspirando como lo ha hecho durante estos años atrás, es un político más del país y creo que mal haríamos en pretender victimizarlo y no permitirle participar en un proceso electoral”.

El miércoles el alto funcionario presentó ante la secretaría del Congreso Nacional su carta de renuncia, la cuál no fue leída durante la sesión de ese día.

La renuncia del designado presidencial deberá ser aprobada por mayoría simple de 65 votos o más, donde hasta el momento cuenta con el respaldo de las bancadas de los 43 diputados del Partido Nacional (PN), 22 del Partido Liberal, ocho del Partido Salvador de Honduras (PSH) y un grupo de Libertad y Refundación (Libre).